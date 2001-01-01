Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что теперь рассчитывает на валлийского полузащитника Гарета Бэйла.

Спорт день за днем

Зидан пообещал, что будет использовать Бэйла в играх «Реала»

Спорт день за днем

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