Футбол
Зидан пообещал, что будет использовать Бэйла в играх «Реала»Спорт день за днем 12:28
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что теперь рассчитывает на валлийского полузащитника Гарета Бэйла.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Авто
В России появятся уменьшенные транспортные номера
Обновлено в 06:41
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Сайт «База» назвал фамилии полицейских, которые могут быть связаны с задержанием Дарьи Сосновской
"База" подчеркивает, что полицейские могли не участвовать в непосредственном задержании, так как иногда оформлением документов занимаются другие люди.
Обновлено в 12:30
Авто
Компания Chery подарит на год кроссовер Tiggo 4
Обновлено в 08:32
Баскетбол
Баскетбол. Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
Обновлено в 04:44
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
Обновлено в 06:54
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы с птицами в аэропортах
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как можно предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц - подобное происшествие случилось накануне в аэропорту Жуковский.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года
Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений.
Обновлено в 09:25
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области
Самолет ВВС США в очередной раз провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:37
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
Воронеж вошел в топ-10 востребованных городов для проживания
Что же касается Воронежа, то здесь стоимость жилья выросла на 8,2% до 48 342 рублей за квадратный метр.
Обновлено в 12:01
Политика
В Кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией
Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
В мэрии Москвы утверждают, что организаторы митинга 25 августа отказались от планов по его проведению, настаивая на проведении акции у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9.
Обновлено в 10:15