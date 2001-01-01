Футбол

Зидан пообещал, что будет использовать Бэйла в играх «Реала»Спорт день за днем 12:28

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что теперь рассчитывает на валлийского полузащитника Гарета Бэйла.
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