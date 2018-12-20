Футбол

Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат
09:27

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. 46-летний француз получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает AS. Зидан пока не дал «красным дьяволам» согласия стать новым главным тренером команды.
Чемпионат09:27

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Зидану предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru10:49

СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:43

СМИ: Зидан получил предложение возглавить «МЮ»

Спорт-Экспресс09:40

Зидан получил приглашение в «Манчестер Юнайтед»

News.ru09:33

Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат09:27

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Зинедину Зидану

Вести.Ru07:05

Зидан рассматривает вариант с работой в «МЮ»

Матч ТВвчера в 09:59
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Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.
Обновлено в 10:45
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареолой

Ареола оказался в академии «ПСЖ» в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Обновлено в 09:37
Футбол

Глушаков заявил, что хочет возглавить «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое посещения Высшей школы тренеров (ВШТ).
Обновлено в 09:01
Футбол

«Барселона» может арендовать Мурильо

Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Пасси усилил тренерский штаб «Монако»

В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»

"Интер" следующим летом намерен основательно укрепить линию полузащиты.
Обновлено в 10:24
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Березуцкий высмеял сидящих в СИЗО Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:57
Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:15
Футбол

«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского

Обновлено в 07:06
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Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
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Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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