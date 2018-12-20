Футбол
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил приглашение возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт". По информации испанского издания AS, специалист пока не дал руководству клуба из Манчестера согласия стать главным тренером.
Газета.Ru10:49
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В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
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Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
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Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
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