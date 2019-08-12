Футбол

Зидан: полностью рассчитываю на Бэйла и Хамеса как тренерГазета.Ru вчера в 20:43

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах на будущее, передает Marca. В товарищеском матче "сливочные" сыграли с римской "Ромой" вничью со счетом 2:2.
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Зинедин Зидан: «Рассчитываю на Бэйла и Хамеса на 100 процентов»

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