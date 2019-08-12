Футбол
Зидан: полностью рассчитываю на Бэйла и Хамеса как тренерГазета.Ru вчера в 20:43
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах на будущее, передает Marca. В товарищеском матче "сливочные" сыграли с римской "Ромой" вничью со счетом 2:2.
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Зидан о трансферах: «У „Реала“ есть состав, но за три недели может произойти что угодно»
Sports.ruвчера в 17:19
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Экономика
Орский завод синтетического спирта в Оренбуржье возобновит работу
В Орске Оренбургской области заявили о том, что производство на заводе синтетического спирта возобновят.
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Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
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Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
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Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Электронная ипотека попала в число исключений закона о защите электронной подписи
Электронная ипотека оказалась среди исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Обновлено в 01:14
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
ЖКХ
В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов
В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок.
Обновлено в 01:31
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:17
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52
Гаджеты
Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения
Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20
Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30
В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
Обновлено вчера в 02:41
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Футболист «Зенита 84» погиб под колесами электрички
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил планы США вывести войска из ФРГ
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался в связи с заявлением американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о возможности вывода части войск США из Германии и переброски военных в Польшу.
Обновлено вчера в 01:46
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
Бурятия обсуждает с Пакистаном вопрос поставок туда халяльной баранины, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 01:35
Авто
Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку
Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
В Москве прошёл согласованный митинг
В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено 10 августа в 15:26