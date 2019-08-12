Футбол

Зидан: полностью рассчитываю на Бэйла и Хамеса как тренерГазета.Ru вчера в 20:43

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах на будущее, передает Marca. В товарищеском матче "сливочные" сыграли с римской "Ромой" вничью со счетом 2:2.
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Зидан: полностью рассчитываю на Бэйла и Хамеса как тренер

Газета.Ruвчера в 20:43
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Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
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Электронная ипотека оказалась среди исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
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В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов

В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок.
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Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
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Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
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Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
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