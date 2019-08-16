Футбол
Зидан: «Бэйл останется в „Реале“»Sport24.ru вчера в 16:13
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.
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Зинедин Зидан: «Поговорили с Бэйлом о том, что он остается. Гарет сыграл очень хорошо»
Sports.ruвчера в 14:56
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Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Появилось видео из салона севшего на кукурузное поле А321
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Экономим топливо с помощью воздуха – как это?
Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону.
Обновлено в 01:07
Общество
Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам
Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено в 01:00
Общество
Росстат узнал, как изменился рацион россиян за 40 лет
Эксперты Росстата выяснили, как за последние 40 лет изменился рацион россиян, передаёт «РИА Новости».
Обновлено 15 августа в 23:47
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Александр Маршал: «По утрам чувствую себя старым, особенно с бодуна»
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Мужчина чудом выжил после удара молнии
Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах
Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Общество
Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внесет в Законодательное собрание города законопроект о включении территории парка Малиновка в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).
Обновлено в 04:24
Здоровье
Причины инфекционного эндокардита, симптомы и лечение
Предполагается, что три основных бактерии вызывают этот тип инфекции.
Обновлено в 02:04
Происшествия
1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Один человек погиб в результате мощного ливня в Стамбуле
Несколько районов Стамбула затоплены ливнями, которые обрушились на турецкую столицу.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35