Футбол

Зидан: «Бэйл останется в „Реале“»Sport24.ru вчера в 16:13

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.
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Зидан рассказал о будущем Бэйла

Sport.ru02:28

Зидан: Бэйл остаётся и думает о новом сезоне

Чемпионатвчера в 22:48

Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»

Soccer.ru16 августа в 09:39

Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»

Sportbox.RUвчера в 15:35

Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»

Матч ТВвчера в 15:35

Зинедин Зидан: «Поговорили с Бэйлом о том, что он остается. Гарет сыграл очень хорошо»

Sports.ruвчера в 14:56

Зинедин Зидан: «Бэйл остается в „Реале“»

Спорт-Экспрессвчера в 15:43
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Музыка

Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали

Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Культура

Мартин рассказал о влиянии «Игры престолов» на концовку книги

Обновлено в 03:59
Общество

Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе

Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Появилось видео из салона севшего на кукурузное поле А321

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Экономим топливо с помощью воздуха – как это?

Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону.
Обновлено в 01:07
Общество

Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам

Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено в 01:00
Общество

Росстат узнал, как изменился рацион россиян за 40 лет

Эксперты Росстата выяснили, как за последние 40 лет изменился рацион россиян, передаёт «РИА Новости».
Обновлено 15 августа в 23:47
Транспорт

Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Александр Маршал: «По утрам чувствую себя старым, особенно с бодуна»

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Мужчина чудом выжил после удара молнии

Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

Пилоты американских F-35 оценили эффективность российской «Красухи»

Обновлено в 04:30
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах

Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Общество

Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внесет в Законодательное собрание города законопроект о включении территории парка Малиновка в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).
Обновлено в 04:24
Здоровье

Причины инфекционного эндокардита, симптомы и лечение

Предполагается, что три основных бактерии вызывают этот тип инфекции.
Обновлено в 02:04
Происшествия

1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области

Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Один человек погиб в результате мощного ливня в Стамбуле

Несколько районов Стамбула затоплены ливнями, которые обрушились на турецкую столицу.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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