Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Общество Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.

Авто Экономим топливо с помощью воздуха – как это? Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону.

Общество Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Общество Росстат узнал, как изменился рацион россиян за 40 лет Эксперты Росстата выяснили, как за последние 40 лет изменился рацион россиян, передаёт «РИА Новости».

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Мужчина чудом выжил после удара молнии Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.

Единоборства Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Футбол Гендиректор «Зенита» прокомментировал слова Дзюбы об арбитрах Форвард после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

Политика В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Общество Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внесет в Законодательное собрание города законопроект о включении территории парка Малиновка в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Здоровье Причины инфекционного эндокардита, симптомы и лечение Предполагается, что три основных бактерии вызывают этот тип инфекции.