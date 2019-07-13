Футбол

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти братаСпорт-Экспресс 12:04

Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба. Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата.
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У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана умер брат

Sport24.ru12:13

Скончался брат Зидана

Чемпионат11:59

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Спорт-Экспресс12:04

У главного тренера «Реала» Зидана от рака умер старший брат

Газета.Ru14:15

Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Советский спорт11:51

Умер брат Зидана. «Реал» начал тренировку с минуты молчания

Sports.ru11:44

Футболисты «Реала» на сборе почтили минутой молчания умершего брата Зидана

РИА Новости11:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Зинедин Зидан
Французский футболист
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