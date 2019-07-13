Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти братаСпорт-Экспресс 12:04
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба. Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Обновлено в 18:05
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Греция «сдала» С-300 Израилю и уже поплатилась
Греция решила сдать Израилю все секреты С-300.
Обновлено в 17:23
Авто
LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей
Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 17:20
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии
Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Политика
Меркель поставила в пример участников покушения на Гитлера
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии 75-й годовщины операции "Валькирия" напомнила об истории участников германского сопротивления и поставила их в пример противникам правого экстремизма.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Канаде
Небольшой самолет разбился в канадской провинции Квебек. В результате ЧП три человека погибли, еще один получил ранения.
Обновлено в 15:19
Здоровье
Почему повышается внутричерепное давление
Повышение внутричерепного давления бывает также при токсикозе у беременных.
Обновлено в 01:18
Теннис
Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
Обновлено в 18:13
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:40
Общество
Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Здоровье
Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения
Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
Обновлено в 14:46
Технологии
В поле света: фермерские угодья смогут вырабатывать энергию
Идею планируется реализовать с помощью установки батарей на специальных мачтах — они не будут мешать выращиванию растений и проезду техники, при этом давая возможность получать 1,5 МВт энергии с 1 га земли.
Обновлено в 17:02
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено в 10:09