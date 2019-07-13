Футбол

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти братаСпорт-Экспресс 12:04

Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба. Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата.
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Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

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РИА Новости11:41
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