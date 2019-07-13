Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти братаСпорт-Экспресс вчера в 12:04
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба. Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Разбитый инсультом Николай Носков даст концерт в декабре
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес подарила американской футболистке откровенный танец
49-летняя Дженнифер Лопес во время своего концерта исполнила чувственный танец перед футболисткой сборной США Карли Ллойд.
Обновлено в 03:34
Кино
Умерла актриса из сериала «Стартрек»
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу
Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн
Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию Санкт-Петербурга с сообщением о краже сумочки, в которой находилось кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 06:59
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Теннис
Кабал и Фарах выиграли Уимблдон в парном разряде
Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах стали чемпионами Уимблдона в парном разряде, одолев французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена со счётом 6/7(5), 7/6(5), 7/6(6), 6/7(5), 6/3.
Обновлено вчера в 16:09
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Футбол
Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок
Обновлено вчера в 04:31
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Кино
Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»
В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Игры
Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam
Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.
Обновлено в 03:16
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".
Обновлено в 00:38