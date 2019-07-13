Футбол

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти братаСпорт-Экспресс вчера в 12:04

Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба. Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата.
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Скончался брат Зидана

Чемпионатвчера в 11:59

Ушёл из жизни брат Зидана

Евро-футбол.рувчера в 13:26

У главного тренера «Реала» Зидана от рака умер старший брат

Газета.Ruвчера в 14:15

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Спорт-Экспрессвчера в 12:04

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана умер брат

Sport24.ruвчера в 12:13

Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Советский спортвчера в 11:51

Футболисты «Реала» на сборе почтили минутой молчания умершего брата Зидана

РИА Новостивчера в 11:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
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Дженнифер Лопес подарила американской футболистке откровенный танец

49-летняя Дженнифер Лопес во время своего концерта исполнила чувственный танец перед футболисткой сборной США Карли Ллойд.
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Умерла актриса из сериала «Стартрек»

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Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20.
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Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

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В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
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Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн

Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию Санкт-Петербурга с сообщением о краже сумочки, в которой находилось кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей.
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

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Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
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Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
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Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
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Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
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Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
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Теннис

Кабал и Фарах выиграли Уимблдон в парном разряде

Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах стали чемпионами Уимблдона в парном разряде, одолев французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена со счётом 6/7(5), 7/6(5), 7/6(6), 6/7(5), 6/3.
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В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500

Обновлено 12 июля в 18:15
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Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

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Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
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Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
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Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
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Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
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В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
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Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam

Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.
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У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

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Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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