Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» в КанадеСоветский спорт 14:01

Главный тренер Реала Зинедин Зидан покинул сбор команды в Монреале и срочно вылетел в Испанию. Как сообщает сайт мадридцев, у легендарного француза есть личные причины на отъезд. Сейчас бланкос тренируются под руководством помощников Зизу Дэвида Беттони и Хамиду Мсаиди.
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Зидан покинул сбор «Реала» в Канаде по семейным обстоятельствам

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Зидан покинул сбор «Реала»

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Зидан покинул расположение «Реала» в Канаде по личным причинами

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Зидан покинул сбор «Реала» в Монреале

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Зидан покинул расположение «Реала» по семейным обстоятельствам

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Зидан покинул расположение «Реала» по семейным обстоятельствам

Sportbox.RU10:29

Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам

Sports.ru10:10
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Зинедин Зидан
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Дэвид Беттони
Французский тренер
French former professional football player and coach, he is as an assistant coach of Zinedine Zidane at Real Madrid.
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