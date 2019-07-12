Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» в КанадеСоветский спорт 14:01
Главный тренер Реала Зинедин Зидан покинул сбор команды в Монреале и срочно вылетел в Испанию. Как сообщает сайт мадридцев, у легендарного француза есть личные причины на отъезд. Сейчас бланкос тренируются под руководством помощников Зизу Дэвида Беттони и Хамиду Мсаиди.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
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