Главный тренер Реала Зинедин Зидан покинул сбор команды в Монреале и срочно вылетел в Испанию. Как сообщает сайт мадридцев, у легендарного француза есть личные причины на отъезд. Сейчас бланкос тренируются под руководством помощников Зизу Дэвида Беттони и Хамиду Мсаиди.

Здоровье Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез «Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Наука Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец» Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Музыка Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Происшествия В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Политика Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.

Интернет Google прослушивает голосовые команды пользователей Компания Google признала, что занимается прослушиванием голосовых команд пользователей, чтобы эффективно организовать работу сервиса.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия В московском метро пассажирка сняла трусы, чтобы ей уступили место Как сообщает телеканал РЕН, в комментариях к опубликованному видео объясняется, что неадекватное поведение пассажирки было вызвано несговорчивостью попутчика, которого та попросила уступить ей место.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Происшествия В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.

Здоровье Россиян пригласят на курсы по воспитанию детей Документ направлен на то, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются родители в воспитании школьников.

Армия и оружие Бывшего украинского военного задержали в Луганске Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.

Происшествия Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.