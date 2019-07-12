Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствамSports.ru 10:10
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале. 47-летний специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол
Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак»
Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешел в бельгийский «Генк». Новый клуб 20-летнего хавбека уже подтвердил трансфер игрока.
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Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Космос
Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты
Обновлено в 05:25
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй
При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено в 09:31
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
«Сибирская генерирующая компания» запретила проход и нахождение на берегу искусственного озера с бирюзовой водой на окраине города.
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике
На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
Обновлено в 11:02
Футбол
Селихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»
Футболисты «Спартака» Александр Селихов и Илья Гапонов не участвуют в тренировке команды перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи».
Обновлено в 11:19
Экономика
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48