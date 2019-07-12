Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствамSports.ru 10:10
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале. 47-летний специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Обмануть смерть. Как технологии позволят увеличить продолжительность жизни?
Глава Минздрава считает, что продолжительность жизни можно увеличить до 120 лет.
Обновлено в 17:09
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
В интервью сайту HotHardware Скотт признался, что продумывать ответ на дебют графических решений NVIDIA Turing в компании AMD начали ещё осенью прошлого года.
Обновлено в 08:00
Авто
Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика
Порошенко отреагировал на законопроект Зеленского о его люстрации
Петр Порошенко, бывший президент Украины, отреагировал на законопроект о люстрации, который ранее был внесен на рассмотрение в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства России
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства
В пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы при крупном пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), по предварительным данным, не пострадали.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Футбол
Шоковая терапия для Синиши Михайловича. Сербский тренер прерывает карьеру из-за проблем со здоровьем
Известный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер итальянского клуба «Болонья» Синиша Михайлович вынужден прервать тренерскую карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 18:47
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30