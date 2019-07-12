Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствамSports.ru 10:10

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале. 47-летний специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам.
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Зидан покинул расположение «Реала» по семейным обстоятельствам

Матч ТВ10:29

Зидан покинул сбор «Реала» в Монреале

Чемпионат11:02

Зидан покинул расположение «Реала» в Канаде по личным причинами

РИА Новости10:37

Зидан покинул сбор «Реала»

Спорт-Экспресс10:35

Зидан покинул сбор «Реала» в Канаде по семейным обстоятельствам

Sport24.ru10:56

Зидан покинул расположение «Реала» по семейным обстоятельствам

Sportbox.RU10:29

Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам

Sports.ru10:10
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Дэвид Беттони
Французский тренер
French former professional football player and coach, he is as an assistant coach of Zinedine Zidane at Real Madrid.
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