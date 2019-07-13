Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти братаВести.Ru 13:20

Мадридский "Реал" продолжит сбор в Канаде без главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана умер брат

Sport24.ru12:13

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Чемпионат11:59

Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Советский спорт11:51

Умер брат Зидана. «Реал» начал тренировку с минуты молчания

Sports.ru11:44

Футболисты «Реала» на сборе почтили минутой молчания умершего брата Зидана

РИА Новости11:41

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Спорт-Экспресс12:04

Трагедия произошла в семье Зидана

Газета.Ru10:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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