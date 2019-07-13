Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти братаВести.Ru 13:20
Мадридский "Реал" продолжит сбор в Канаде без главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Общество
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля
Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 11:56
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
Участник скандального шоу "Дом-2" Олег Майами сделал предложение Алене Шишковой.
Обновлено в 12:55
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Спорт
Российская гимнастка завоевала золото на Универсиаде
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе (Италия).
Обновлено в 08:45
Космос
«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Общество
Военные корабли у Морского вокзала вызвали ажиотаж у горожан
Пришвартованные у Морского вокзала боевые корабли и катера на воздушной подушке вызвали колоссальный интерес у жителей и гостей Петербурга.
Обновлено в 12:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:52
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Кино
Сергей Безруков показал, как спел песню «Березы» в ванной
Обновлено в 07:00
Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Игры
Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре
Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Спартак» — «Сочи»: матч посетили 29 892 зрителя
Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» в Москве на стадионе «Открытие Арена» посетили 29 892 человека, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38