Мадридский "Реал" продолжит сбор в Канаде без главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.

Спорт Российская гимнастка завоевала золото на Универсиаде Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе (Италия).

Космос «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.

Происшествия В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Общество Военные корабли у Морского вокзала вызвали ажиотаж у горожан Пришвартованные у Морского вокзала боевые корабли и катера на воздушной подушке вызвали колоссальный интерес у жителей и гостей Петербурга.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Политика Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Игры Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.

Футбол «Спартак» — «Сочи»: матч посетили 29 892 зрителя Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» в Москве на стадионе «Открытие Арена» посетили 29 892 человека, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.