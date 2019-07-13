Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти братаВести.Ru 13:20

Мадридский "Реал" продолжит сбор в Канаде без главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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Умер брат Зидана. «Реал» начал тренировку с минуты молчания

Sports.ru11:44

У главного тренера «Реала» Зидана от рака умер старший брат

Газета.Ru14:15

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Спорт-Экспресс12:04

Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Советский спорт11:51

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана умер брат

Sport24.ru12:13

Футболисты «Реала» на сборе почтили минутой молчания умершего брата Зидана

РИА Новости11:41

Скончался брат Зидана

Чемпионат11:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

Обновлено в 04:53
Политика

Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Политика

В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Футбол

Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Общество

Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия

Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»

Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Путешествия

Федор Конюхов планирует три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте

Путешественник Федор Конюхов собирается побить сразу девять мировых рекордов во время своего нового путешествия.
Обновлено в 15:01
Спорт

Российские ватерполистки завоевали бронзу на Универсиаде-2019

Женская сборная России по водному поло заняла третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Обновлено в 13:42
Политика

В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»

Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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