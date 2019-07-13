Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти братаВести.Ru 13:20
Мадридский "Реал" продолжит сбор в Канаде без главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
Обновлено в 04:53
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия
Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»
Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Путешествия
Федор Конюхов планирует три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте
Путешественник Федор Конюхов собирается побить сразу девять мировых рекордов во время своего нового путешествия.
Обновлено в 15:01
Спорт
Российские ватерполистки завоевали бронзу на Универсиаде-2019
Женская сборная России по водному поло заняла третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Обновлено в 13:42
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54