Футбол
Зидан покинул расположение «Реала» по личным причинамГазета.Ru вчера в 11:36
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул предсезонный сбор клуба по личным причинами, сообщает РИА "Новости". Как отмечает Marca, специалист сообщил о своем решении руководству команды и вернулся в Испанию. О точных причинах отъезда не сообщается.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
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