Футбол
Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»RT на русском 11:08
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Финансы
Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов
Глава Сбербанка Герман Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов.
Обновлено в 08:38
Хоккей
Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира
Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира.
Обновлено в 16:29
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Обновлено в 19:33
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 22:23
Транспорт
Движение по Кривоколенному переулку в Москве перекрыли
Движение по Кривоколенному переулку в Москве было перекрыто. Об этом сообщается на странице департамента транспорта столицы в Twitter.
Обновлено в 14:25
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове
Обновлено в 22:06
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Происшествия
В Невском районе мотоциклист сбил школьника
Обновлено в 14:03
Здоровье
Общественники обсудили питание в школах и детских садах
Первой выступила Жанна Фрицко, начальник управления образованием ГО Красноуфимск: — На сегодняшний день во всех организациях ГО Красноуфимск, как в школах, так и в детских садах организация питания выведена на аутсорсинг.
Обновлено в 20:50
Политика
Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:49
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Кино
Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей
Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
Обновлено в 21:45
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут оказаться в Тихом океане
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут со временем оказаться в Тихом океане.
Обновлено в 22:00
Экономика
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49