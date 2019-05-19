Футбол

Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»RT на русском 11:08

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
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Зидан: сейчас мы можем только думать о следующем сезоне

Газета.Ru10:44

Зинедин Зидан: «Это не первый неудачный год в истории „Реала“»

Спорт-Экспресс10:40

Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не может

Чемпионат09:14

Зинедин Зидан: «Лучшее в данной ситуации для нас – это то, что сезон закончен»

Матч ТВ09:48

Зинедин Зидан: Это не первый плохой год для «Реала»

Советский спорт09:18

Зидан: «„Реалу“ нужно смириться с тем, что сезон выдался неудачный»

Sport24.ru10:23

Зидан: «Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем»

Soccer.ru08:43
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Финансы

Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов.
Обновлено в 08:38
Хоккей

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира.
Обновлено в 16:29
Общество

Православные в Екатеринбурге побеждают толпу противников нового собора

Обновлено в 13:06
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 19:33
Происшествия

В Китае при обрушении крыши один человек погиб и 77 пострадали

Обновлено в 21:01
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 22:23
Транспорт

Движение по Кривоколенному переулку в Москве перекрыли

Движение по Кривоколенному переулку в Москве было перекрыто. Об этом сообщается на странице департамента транспорта столицы в Twitter.
Обновлено в 14:25
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове

Обновлено в 22:06
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Культура

Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Происшествия

В Невском районе мотоциклист сбил школьника

Обновлено в 14:03
Здоровье

Общественники обсудили питание в школах и детских садах

Первой выступила Жанна Фрицко, начальник управления образованием ГО Красноуфимск: — На сегодняшний день во всех организациях ГО Красноуфимск, как в школах, так и в детских садах организация питания выведена на аутсорсинг.
Обновлено в 20:50
Политика

Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:49
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Кино

Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено в 18:37
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
Обновлено в 21:45
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут оказаться в Тихом океане

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут со временем оказаться в Тихом океане.
Обновлено в 22:00
Экономика

NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Общество

Названы способы избавления от целлюлита за две недели

Обновлено в 20:49
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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