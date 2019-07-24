Футбол

Зидан подтвердил, что Себальос может оказаться в «Арсенале»Матч ТВ 04:40

Главный «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о переговорах клуба с «Арсеналом» о переходе полузащитника Даниеля Себальоса.
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