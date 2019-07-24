Футбол
Зидан подтвердил, что Себальос может оказаться в «Арсенале»Матч ТВ 04:40
Главный «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о переговорах клуба с «Арсеналом» о переходе полузащитника Даниеля Себальоса.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Ультраполярное вторжение Как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, на крайнем севере снег в середине лета не редкость.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Политика
В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Футбол
Атлетико Паранаэнсе – Бока Хуниорс. Экспертный прогноз на матч Кубка Либертадорес
В ночь на четверг, 25 июля, в 03:30 (МСК) начнется первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между футбольными клубами Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) и Бока Хуниорс (Аргентина).
Обновлено в 10:23
Авто
Компания Kia представила кроссовер Seltos для России
Премьера второй версии компактного кроссовера Kia Seltos для российского рынка прошла в Южной Корее.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Хуситы с помощью дронов атаковали базу саудовских ВВС
С помощью беспилотных летательных аппаратов сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали военную авиабазу в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:44
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Происшествия
К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском
У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.
Обновлено в 16:06
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество
Принципы организации рабочего пространства
Большое значение имеет освещение рабочего пространства.
Обновлено в 14:58
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено в 18:17
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Политика
Путин напомнил современникам о трагедии русской эмиграции
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Младший сын актера Робина Уильямса женился в день рождения отца
Сын американского актера Робина Уильямса Коди устроил свадьбу в день рождения своего знаменитого отца, сообщает People.com.
Обновлено в 07:21
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.
Обновлено в 19:56
Авто
Новую Skoda Octavia засняли на дороге
Новая Octavia потеряет значок Skoda сзади, чтобы освободить место для полного названия компании, написанного заглавными буквами, как на всех других моделях, за исключением Fabia.
Обновлено в 05:50
Игры
Вышла демоверсия Catherine: Full Body
Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
Обновлено в 13:48
Технологии
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Прибавка к пенсии С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.
Обновлено в 07:54
Экономика
Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап
Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
Обновлено в 20:43
Здоровье
Китайская молодежь уходит в компьютерные игры
Психологическая зависимость китайской молодежи от компьютерных игр достигла угрожающих масштабов и угрожает физическому и психическому состоянию.
Обновлено в 06:55
Политика
Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
Обновлено в 19:25
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28