Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»Матч ТВ вчера в 15:35
Одним из главных претендентов на Бэйла считался «Цзянсу Сунин», но «Реал» не удовлетворило предложение китайского клуба. «Реал» проведет следующий матч в чемпионате Испании 24 августа против «Вальядолида». Читайте также: Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для «Реала», я рассчитываю на него»
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Футбол
Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 06:47
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Общество
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе
В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
Обновлено в 09:40
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Анита Цой опубликовала снимок в купальнике без обработки
Опубликованное фото не имеет никакой обработки, поэтому подписчики звезды могут увидеть ее такой, какой она есть в реальной жизни: с небольшими складами на животе и неидеальной фигурой.
Обновлено в 08:52
Общество
Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь
Тестирование сотрудников предприятий на употребление алкоголя было бы оптимально вводить через коллективный договор, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Обновлено в 06:51
Политика
Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Футбол
Дзюба назвал судейство в матче с «Ахматом» позором
Обновлено в 02:40
Происшествия
Семь человек пострадали в результате ДТП в Ульяновской области
Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ульяновской области.
Обновлено в 09:17
Наука
Ученые нашли микроб, который может объяснить происхождение жизни
Японские биологи впервые вывели неуловимый вид бактерий, похожий на тот, который мог создать сложную жизнь на Земле.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
ВВС ЛНА уничтожили турецкую базу около Мисураты
Самолеты ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили строящуюся турецкую военную базу около города Мисурата (200 км к востоку от Триполи).
Обновлено в 10:00
Футбол
Паршивлюк объяснил, почему ушел из «Спартака»
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк назвал причину своего ухода из «Спартака».
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Женщина в Казахстане родила детей с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 08:18