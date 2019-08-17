Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»Матч ТВ 15:35
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
В США легкомоторный самолёт упал на жилой дом
Обновлено в 18:45
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено в 15:52
Политика
Порошенко рассказал о «страхах» России
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что ничто так не пугает Россию, как единство и решительность Украины.
Обновлено в 19:08
Космос
О взрыве европейской ракеты в космосе сообщили ВВС США
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
Обновлено в 17:33
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Кино
Московский режиссер получил приз кинофестиваля в Локарно
Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).
Обновлено в 17:20
Футбол
Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
Обновлено в 18:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек
Серия одиночных пикетов проходила 17 августа в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 09:43
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
В Перми автобус врезался в угол магазина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Гаджеты
Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года
Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят
Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
Обновлено в 19:01
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Транспорт
Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог
В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии
Военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно, и количество совместных мероприятий только растет.
Обновлено в 15:27
Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Экономика
В Грузии создали комитет международной торговли
Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено в 07:54
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56