Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Футбол «Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.

Общество Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.

Политика Порошенко рассказал о «страхах» России Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что ничто так не пугает Россию, как единство и решительность Украины.

Происшествия Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.

Кино Московский режиссер получил приз кинофестиваля в Локарно Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).

Происшествия В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек Серия одиночных пикетов проходила 17 августа в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.

Происшествия В Перми автобус врезался в здание В Перми автобус врезался в угол магазина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Гаджеты Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7% Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.

Происшествия Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Гаджеты Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.

Транспорт Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.

Армия и оружие «Кинжал» захотели «приземлить» из-за США Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».

Армия и оружие Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии Военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно, и количество совместных мероприятий только растет.

Экономика В Грузии создали комитет международной торговли Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.

Авто Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».