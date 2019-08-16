Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»Матч ТВ вчера в 15:35
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
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Зинедин Зидан: «Поговорили с Бэйлом о том, что он остается. Гарет сыграл очень хорошо»
Sports.ruвчера в 14:56
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
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Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
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