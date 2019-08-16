Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»Матч ТВ 15:35
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
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Зинедин Зидан: «Казалось, что Бэйл уходит, но он все еще с нами. Он важный игрок»
Sports.ruвчера в 11:14
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
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52-летний житель Оленегорска Мурманской области ранил ножом друга и избил сковородкой его знакомую .
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Почему «голливудская диета» не подходит домохозяйкам
Диета рассчитана на 5 недель По мнению Пастернака, 5 недель будет вполне достаточно для достижения результата и закрепления его, а также сохранения такого стиля питания и в дальнейшем.
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Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.
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На могиле Веры Глаголевой установили памятник
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Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
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США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
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Футбол
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
Бразильский форвард Неймар возобновил тренировки с "ПСЖ", информирует Goal.
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Армия и оружие
35 на 35: чем обернется срыв поставок американских истребителей Турции
Объявив об остановке участия Турции в программе производства F-35, США поставили под удар перспективы серийного выпуска основного новейшего истребителя стран НАТО.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено в 20:35
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
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Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.
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Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено в 14:14
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Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
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Общество
Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии
Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом.
Обновлено в 19:40