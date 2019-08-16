Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.

Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»

Происшествия Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.

Здоровье Минздрав предложил способ снижения количества ЧП на производстве Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Происшествия Под Мурманском мужчина избил сковородой знакомую и порезал ее друга 52-летний житель Оленегорска Мурманской области ранил ножом друга и избил сковородкой его знакомую .

Здоровье Почему «голливудская диета» не подходит домохозяйкам Диета рассчитана на 5 недель По мнению Пастернака, 5 недель будет вполне достаточно для достижения результата и закрепления его, а также сохранения такого стиля питания и в дальнейшем.

Политика Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград Сербский президент Александар Вучич передал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград.

Здоровье Названы простые упражнения для избавления от варикоза Гимнастику при варикозе называют одним из наиболее эффективных средств защиты.

Игры Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Глазьев покинет администрацию президента Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Армия и оружие Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Космос США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М» Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

Футбол Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ» Бразильский форвард Неймар возобновил тренировки с "ПСЖ", информирует Goal.

Армия и оружие 35 на 35: чем обернется срыв поставок американских истребителей Турции Объявив об остановке участия Турции в программе производства F-35, США поставили под удар перспективы серийного выпуска основного новейшего истребителя стран НАТО.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Футбол Леонарду Жардим: «„Монако“ постарается быстро создать конкурентоспособную команду» Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.

Общество Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Политика Порошенко перечислил страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего "боится" Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Транспорт Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.