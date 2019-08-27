Футбол
Советский спортЗидан по-прежнему надеется на трансфер Погба
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не оставляет попыток заполучить полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Согласно источнику, англичане не горят желанием расставаться со своим лидером, однако, готовы одобрить его переезд в Испанию за 200 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Ореанда-Новости 24 августа в 05:31
Политика
Путин прибыл в Жуковский на МАКС-2019
Российский президент Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на открытие авиасалона МАКС-2019.
REGNUM 05:46
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Футбол
ФК «Краснодар» планирует купить защитника «Рубина» Сорокина
Защитник Егор Сорокин из ФК «Рубин» может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Кубань 24 06:16
Политика
ЦИК подумывает разогнать экспертный совет после срыва двух заседаний
Как заявили в пресс-службе ЦИК, 26 августа во второй раз было отменено расширенное заседание, в ходе которого предполагалось заслушать критически настроенных политологов и обсудить регистрацию на выборах в Мосгордуму.
Московский Комсомолец 05:59
Происшествия
Подполковник ФСБ лишился работы из-за дела Голунова
Подполковник ФСБ Марат Медоев, который фигурировал в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе, уволен.
Международный антикоррупционный портал 03:14
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Происшествия
Девять человек отравились роллами в Иркутской области
Следственный комитет начал проверку по факту отравления девяти человек роллами в Иркутской области.
Известия 06:23
Транспорт
Сергей Собянин: Основные работы на Филевской линии метро выполнены
Во вторник, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел, как идет реконструкция Филевской линии столичного метро.
Вечерняя Москва 05:36
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Здоровье
Жители Ставрополья в день выборов смогут проверить свое здоровье
Проголосовав на выборах губернатора, местные жители смогут проверить свое здоровье, сообщила во вторник пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.
ТАСС 05:32
Экономика
В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке
Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Происшествия
В Коми у пассажира поезда изъяли двух птенцов сапсана
На станции Печора транспортная полиция изъяла у пассажира двух птенцов краснокнижного сапсана, сообщает Росприроднадзор Коми.
Первоисточник Сыктывкар вчера в 03:37
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
ФАН вчера в 18:13
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru вчера в 18:31
Футбол
ЦСКА празднует 108-й день рождения
27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.
Евро-футбол.ру 04:07