Футбол
Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
Обновлено в 10:36
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался.
Обновлено в 11:10
Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено в 03:08
Политика
Медведев назначил Орешкину нового заместителя
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития.
Обновлено в 11:16
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Кино
Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи»
На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.
Обновлено в 08:25
Технологии
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США
Россия по-прежнему вмешивается в избирательные процессы США. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате.
Обновлено в 11:08
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.
Обновлено в 10:11
Экономика
Госдума обязала иностранные платежные системы работать с банками РФ
Закон об обязанности иностранных поставщиков заключать договоры с российскими банками Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 09:08
Музыка
Агилера рухнула с лестницы на концерте в Петербурге
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:19
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено в 06:15
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Наука
Сеть Wi-Fi оказывает негативное влияние на пчел
Ученые генетики на протяжении двух лет изучали воздействие электромагнитного излучения, излучаемого обычным Wi-Fi-роутером, на пищевое поведение медоносных пчел.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму
В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Космос
Как делаются миллионные состояния на продаже участков на Луне
В результате клиенты Хоупа по факту приобретают лишь сертификат в красивой рамке, но никак не участок на Луне.
Обновлено в 01:00