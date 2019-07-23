Футбол

Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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