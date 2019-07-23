Футбол
Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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Что там с Бэйлом и «Реалом»? В Европе игрок никому не нужен, единственный путь – Китай
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:57
«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока
Sportbox.RU21 июля в 06:02
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В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
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