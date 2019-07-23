Футбол
Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
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Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
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Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске
Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.
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Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
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Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено вчера в 08:16
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Защитник "Милана" Диего Лашальт может перебраться в российскую Премьер-лигу, об этом рапортует Сalciomercato.
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В Роскачестве определили лучшие фотоаппараты
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Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
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Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Обновлено вчера в 13:41