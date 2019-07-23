Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Происшествия На Любимовском озере утонул шестилетний мальчик из Мурманской области В понедельник, 22 июля на Любимовском озере в поселке Студеное Приозерского района Ленобласти утонул шестилетний мальчик из Мурманской области.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Общество Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Здоровье Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.

Экономика Объём свободных денег у россиян вырос на 11% Объём свободных денег у россиян вырос на 11,1% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.

Происшествия В Ленобласти задержана женщина по подозрению в избиении ребенка Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Футбол Защитник «Милана» может перейти в «Зенит» Защитник "Милана" Диего Лашальт может перебраться в российскую Премьер-лигу, об этом рапортует Сalciomercato.

Экономика В России стремительно растет количество мигрантов Больше всего в Россию прибывают из Украины и Армении. Наблюдается снижения притока мигрантов из Белоруссии и Молдавии.

Экономика Эксперт назвал причины снижения цен на чёрную икру в России В России в 2018 году было произведено почти 48 тонн осетровой икры, а средняя оптовая цена за килограмм составила около 42 тыс. рублей, что в 2,5 раза ниже, чем в 2010 году.