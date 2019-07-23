Футбол

Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Зинедин Зидан: «Бэйл не играл с „Баварией“, потому что не захотел»

Sports.ru02:52

Зидан ответил агенту Бэйла

Спорт-Экспресс02:44

Карьера Бэйла в «Реале» подходит к концу. Зидан потерял к нему доверие

Матч ТВ02:27

Зидан: «Бэйл не захотел выходить на поле в матче с „Баварией“»

Sport24.ruвчера в 23:10

Зидан ответил на критику агента Бэйла

Чемпионат03:02

Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией»

Газета.Ruвчера в 23:52

Зидан: «Я не проявлял неуважения к Бэйлу»

Soccer.ruвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Происшествия

Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 03:05
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

На Любимовском озере утонул шестилетний мальчик из Мурманской области

В понедельник, 22 июля на Любимовском озере в поселке Студеное Приозерского района Ленобласти утонул шестилетний мальчик из Мурманской области.
Обновлено в 03:26
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Марина Африкантова и Роман Капаклы: «Родителей пока не познакомили»

Чуть больше недели назад Марина Африкантова и Роман Капаклы узаконили отношения.
Обновлено в 03:30
Технологии

В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN

Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника

Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Здоровье

Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой

Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Экономика

Объём свободных денег у россиян вырос на 11%

Объём свободных денег у россиян вырос на 11,1% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 12:50
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено 21 июля в 12:30
Политика

СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске

Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Ленобласти задержана женщина по подозрению в избиении ребенка

Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Футбол

Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»

Защитник "Милана" Диего Лашальт может перебраться в российскую Премьер-лигу, об этом рапортует Сalciomercato.
Обновлено в 01:35
Экономика

В России стремительно растет количество мигрантов

Больше всего в Россию прибывают из Украины и Армении. Наблюдается снижения притока мигрантов из Белоруссии и Молдавии.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Эксперт назвал причины снижения цен на чёрную икру в России

В России в 2018 году было произведено почти 48 тонн осетровой икры, а средняя оптовая цена за килограмм составила около 42 тыс. рублей, что в 2,5 раза ниже, чем в 2010 году.
Обновлено в 02:44
Технологии

В Роскачестве определили лучшие фотоаппараты

Обновлено в 03:49
Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Обновлено вчера в 13:41
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное