Футбол
Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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«Зидан — позор». Агент Бэйла ответил тренеру на слова о скорой продаже игрока
Sportbox.RU21 июля в 06:02
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Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:57
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