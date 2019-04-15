Футбол

Зидан оставил Бэйла в запасе «Реала» на матч с «Леганесом»Sport24.ru вчера в 13:57

Леганес — Реал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хонатан Сильва
45′
48′
Даниэль Карвахаль
51′
Карим Бензема
61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
65′
67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
71′
77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
85′
15 апреля в Леганесе состоится матч 32-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Реалом». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился со стартовым составом.
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