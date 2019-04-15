Зидан оставил Бэйла в запасе «Реала» на матч с «Леганесом»Sport24.ru вчера в 13:57

15 апреля в Леганесе состоится матч 32-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Реалом». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился со стартовым составом.

Зидан оставил Бэйла в запасе «Реала» на матч с «Леганесом»

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