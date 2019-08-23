Футбол
Зидан опроверг слухи о том, что Кейлор Навас хочет уйти из «Реала»Матч ТВ 07:26
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал ложью информацию о том, что голкипер Кейлор Навас хочет покинуть команду. Ранее СМИ сообщили, что 32-летний голкипер сборной Коста-Рики попросил руководство клуба отпустить его из-за нехватки игрового времени.
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Футбол
У бывшего игрока «Спартака» нашли рак
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Россияне предлагают объявить бойкот и не летать рейсами авиакомпании «Победа» после резонансного случая в аэропорту «Внуково».
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Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
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Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
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В июле продажи выросли только у кроссоверов и универсалов
Продажи новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам июля выросли на 4,2%, а их доля рынка, тем самым, выросла до 44,4% Кроме того, растет спрос на универсалы повышенной проходимости (сегмент LAV).
Обновлено в 04:09
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Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Экономика
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Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Тромб стал причиной смерти известного бодибилдера Жигулина
По данным врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом 47-летний Жигулин умер в день своего рождения, 22 августа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Общество
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Почти половина россиян (43 процента) оказались довольны своим графиком работы, порядка трети (26 процентов) выразили удовлетворение им. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое поступило в «Ленту.ру».
Обновлено в 09:22
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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
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Дочь Стэна Ли обвинила Marvel и Disney в неуважении к отцу
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Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Общество
В США умер миллиардер Дэвид Кох
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Происшествия
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный депздрав.
Обновлено в 08:35
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10