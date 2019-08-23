Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал ложью информацию о том, что голкипер Кейлор Навас хочет покинуть команду. Ранее СМИ сообщили, что 32-летний голкипер сборной Коста-Рики попросил руководство клуба отпустить его из-за нехватки игрового времени.

Зидан опроверг слухи о том, что Кейлор Навас хочет уйти из «Реала»

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