Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может пополнить состав «Реала». Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record. Ранее стало известно, что переход Фернандеша в «Реал» помогает организовать известный агент Жорже Мендеш.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Политика Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несогласованной акции в центре Москвы.

Происшествия Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.

Теннис Доминик Тим стал победителем домашнего турнира в Кицбюэле Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем домашнего турнира в Кицбюэле, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.

Авто Monarch станет новой маркой электромобилей Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).

Армия и оружие Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019 На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.

Экономика СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.

Музыка Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.

Автоспорт Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Общество В Парке Горького начался «Шашлык Live» Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.

Политика Около трех тысяч петербуржцев митингуют на площади Ленина Почти вся площадь, огороженная перед сценой в петербургском гайд-парке, заполнена людьми, — передает корреспондент MR7.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась полуобнаженной в рекламе парфюма Голливудская красотка Анджелина Джоли снялась в рекламе парфюма Eau de Parfum Intense бренда Guerlain.

Игры Riot Games работает над новой игрой в жанре файтинг Основатель EVO и сотрудник Riot Games Том Кэннон подтвердил, что компания Riot работает над новой игрой в жанре файтинг.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Футбол Крылья Советов — Локомотив 1:2 Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.

Общество Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Общество В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.

Шоу-бизнес Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.

Космос Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира» Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).

Общество ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума» За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.