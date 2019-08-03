Футбол

Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»Sports.ru 10:37

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может пополнить состав «Реала». Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record. Ранее стало известно, что переход Фернандеша в «Реал» помогает организовать известный агент Жорже Мендеш.
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Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»

Матч ТВ11:48

Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»

Sportbox.RU11:48

«Реал» ведет борьбу за Бруну Фернандеша

Газета.Ruвчера в 21:35

Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»

Sports.ru10:37

«Реал» включился в борьбу за Бруну Фернандеша

Советский спорт03:22

Зидан одобрил возможный трансфер Б. Фернандеша в «Реал»

Чемпионат11:33

«Реал» намерен перехватить у «МЮ» и «Тоттенхэма» Бруну Фернандеша

Sport24.ruвчера в 17:48
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Происшествия

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Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
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Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
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Происшествия

Бульварному кольцу положили конец

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Политика

Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны

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Обновлено в 10:25
Происшествия

СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере

Обновлено в 16:07
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Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией

Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
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Авто

Стало известно, какие автомобили чаще всего разбивают «в хлам»

Автомобили Renault (2,96%) и LADA (2,89%) чаще других попадают в ДТП, после которых не подлежат восстановлению.
Обновлено в 01:36
Наука

Учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга

Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.
Обновлено в 17:11
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
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Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
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Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске

Сотрудники белорусских правоохранительных органов занимаются проверкой информации о минировании вокзала в Минске, а также нескольких самолетов, вылетающих из столичного аэропорта.
Обновлено в 11:48
Футбол

Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»

Надеюсь, это будет Халк на минималках.
Обновлено в 17:11
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Финансы

Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
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Британия поприветствовала новые санкции США против России

Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Культура

Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт

Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
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Армия и оружие

Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Транспорт

Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро

Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Россияне устроили драку на борту самолета в Турции

В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
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СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол

Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе

Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
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Армия и оружие

Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх

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Общество

«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
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Бруну Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Чемпионата мира 2018 в России.
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