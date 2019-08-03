Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»Sports.ru 10:37
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может пополнить состав «Реала». Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record. Ранее стало известно, что переход Фернандеша в «Реал» помогает организовать известный агент Жорже Мендеш.
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