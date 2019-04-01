Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости вчера в 19:00
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч
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