Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости 19:00

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.

Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Футбол «Барселона» контактирует с Матой «Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.

Происшествия Склад загорелся на северо-западе Москвы На северо-западе Москвы загорелся склад, произошло полное обрушение кровли. Речь идет о здании на 3-й Хорошевской улице.

Шоу-бизнес «Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.

Политика Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.

Политика Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.

Общество Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Политика Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.

Интернет Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.

Происшествия В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.

Политика Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Наука Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Футбол Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи» Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.