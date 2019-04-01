Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости 19:00

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Люка Зидан: «Очень горжусь тем, что сыграл на „Бернабеу“. Это было моей мечтой»

Матч ТВ22:09

Люка Зидан: «Сыграть на „Бернабеу“ было моей мечтой»

Sport24.ru21:23

Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

Спорт-Экспресс22:03

Лука Зидан: очень горжусь тем, что сыграл на «Бернабеу». Это была моя мечта

Чемпионат21:52

Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч

Советский спорт18:18

«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына

Eurosport.ru18:07

Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»

Sports.ru17:34
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Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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