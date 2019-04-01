Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости 19:00
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Общество
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Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
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Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.
Обновлено в 21:23
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Футбол
«Барселона» контактирует с Матой
«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
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Происшествия
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Обновлено в 22:50
Шоу-бизнес
«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора
Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено в 22:40
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Политика
Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено в 22:48
Общество
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено в 23:32
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Интернет
Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад
По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами
Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ
В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:27
Наука
Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря
Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Транспорт
Перед инспекцией Высокинского Екатеринбург начали чистить от снега
Обновлено 29 марта в 05:35
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Футбол
Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено в 15:29
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
Почему США не могут разработать электромагнитную пушку
Обновлено в 17:40
Происшествия
Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве
Как сообщили в соцсетях и чатах таксистов и подтвердили правоохранители, в ночь на 31 марта лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Первый в этом году пуск ракеты «Протон» с Байконура планируется 23 мая
Обновлено в 20:56