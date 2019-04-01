Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости 19:00
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
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Почти 1000 сообщений о нарушениях поступило в ходе выборов на Украине
В ходе выборов президента Украины национальная полиция страны зафиксировала 950 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
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В Китае 18 детей пострадали из-за торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань, сообщают местные власти.
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Три футбольных болельщика были госпитализированы после матча 31-го тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс».
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