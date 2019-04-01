Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости вчера в 19:00
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына
Eurosport.ruвчера в 18:07
Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч
Советский спортвчера в 18:18
Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»
Sports.ruвчера в 17:34
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля
Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах в реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Экономика
Правкомиссия поддержала упрощении процедур строительных аукционов
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), упрощающие порядок проведения аукционов в сфере строительства, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Обновлено в 10:06
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Игры
ВКонтакте запустила сервис для майнинга
ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Общество
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева
Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено в 07:42
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Обвинение запросило для Хисамова 18 лет колонии за участие в ИГ
В Северо-Кавказском окружном военном суде (Ростов-на-Дону) в прениях сторон по делу капитана запаса Дениса Хисамова гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:01
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Политика
Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии»
Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:33
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Космос
Ученые раскрыли секреты климата на Марсе
Обновлено в 03:51
Политика
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме
Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Обновлено в 06:30
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16