Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости вчера в 19:00

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Сын Зидана Люка Зидан в основе «Реала» — кто он, как играет

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Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

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Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»

Sports.ruвчера в 17:34
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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