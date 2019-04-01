Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости вчера в 19:00

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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Сын Зидана Люка Зидан в основе «Реала» — кто он, как играет

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«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына

Eurosport.ruвчера в 18:07

Зинедин Зидан: «Матч против „Уэски“ получился сумасшедшим, но красивым»

Матч ТВвчера в 18:27

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Советский спортвчера в 18:18

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Sport24.ruвчера в 19:02

Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

Спорт-Экспрессвчера в 22:03

Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»

Sports.ruвчера в 17:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
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По данным источника «ЧК», в настоящий момент в дагестанском филиале Россельхозбанка проводятся обыски.
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Возникла проблема с колесом шасси воздушного судна. Пилот не мог самостоятельно припарковать лайнер.
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Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, но в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Этери Тутберидзе назвала причины сложного сезона фигуристки Загитовой

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Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
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Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
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"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
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Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
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В Самаре шестеро детей заразились гепатитом А в детском саду

В Самаре шестеро детей заразились гепатитом А в детском саду Малыши были госпитализированы.
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Экспорт «Газпрома» в марте упал на 18%

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".
Обновлено в 10:28
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Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
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Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы главы государства.
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Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет

Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

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Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос почти вдвое

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В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

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Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

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РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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