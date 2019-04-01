Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости вчера в 19:00
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына
Eurosport.ruвчера в 18:07
Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч
Советский спортвчера в 18:18
Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»
Sports.ruвчера в 17:34
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия
В дагестанском филиале Россельхозбанка идут обыски
По данным источника «ЧК», в настоящий момент в дагестанском филиале Россельхозбанка проводятся обыски.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено в 07:50
Происшествия
У самолета главы МИД ФРГ возникли проблемы с шасси
Возникла проблема с колесом шасси воздушного судна. Пилот не мог самостоятельно припарковать лайнер.
Обновлено в 10:42
Энергетика
«Северный поток-2» проложен почти на 40%
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
5 платьев за 2 млн рублей: Елена Беркова готовится к шикарной свадьбе
Актриса уже начала готовиться к предстоящему бракосочетанию. Она уже заказала пять свадебных платьев.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского
Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, но в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского
Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Самаре шестеро детей заразились гепатитом А в детском саду
В Самаре шестеро детей заразились гепатитом А в детском саду Малыши были госпитализированы.
Обновлено в 05:44
Энергетика
Экспорт «Газпрома» в марте упал на 18%
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".
Обновлено в 10:28
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика
Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы главы государства.
Обновлено в 10:43
Транспорт
Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет
Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
1 апреля: приложение Файлы Google научилось очищать смартфон снаружи
Google представляет новую функцию очистки экрана, которая «смывает пятна и полирует ваш экран».
Обновлено в 02:31
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полиция Утрехта нашла взрывчатку на улице города
Полиция нидерландского Утрехта обнаружила взрывчатку на одной из улиц.
Обновлено в 04:56
Политика
Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос почти вдвое
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Технологии
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Футбол
РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
Обновлено в 06:35
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49