Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»РИА Новости вчера в 19:00
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука. Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
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«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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