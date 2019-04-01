Футбол
Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала»РБК 04:17
Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил в стартовом составе «Реала» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски» своего сына Люку. Зидан-младший отыграл весь матч, пропустив два гола, а встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:2.
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«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына
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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
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ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов
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Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
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Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
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Час физической активности в неделю избавил от трудностей передвижения
Американские ученые выяснили, что для того, чтобы сократить риск появления физической неспособности и связанных с ней трудностей с ежедневной деятельностью, людям старше 49 лет необходимо быть активными всего один час в неделю: например, ходить быстрым шагом, бегать или же заниматься футболом или волейболом.
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Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева
Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).
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Названы самые дешевые автомобили в России в апреле 2019 года
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В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
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