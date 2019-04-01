Футбол

Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала»РБК 04:17

Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил в стартовом составе «Реала» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски» своего сына Люку. Зидан-младший отыграл весь матч, пропустив два гола, а встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:2.
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Сын Зидана Люка Зидан в основе «Реала» — кто он, как играет

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«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына

Eurosport.ruвчера в 18:07

Зинедин Зидан: «Матч против „Уэски“ получился сумасшедшим, но красивым»

Матч ТВвчера в 18:27

Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч

Советский спортвчера в 18:18

Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил своего сына на матч с «Уэской»

Sport24.ruвчера в 19:02

Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

Спорт-Экспрессвчера в 22:03

Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»

Sports.ruвчера в 17:34
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Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом

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Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
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Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

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В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
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В Москве завели уголовное дело на мать, которая не кормила своего сына

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставляла своего маленького сына без еды.
Обновлено вчера в 09:16
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Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
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ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

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Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой

Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
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Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
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Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой

17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия

ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
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Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика

Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
Наука

Час физической активности в неделю избавил от трудностей передвижения

Американские ученые выяснили, что для того, чтобы сократить риск появления физической неспособности и связанных с ней трудностей с ежедневной деятельностью, людям старше 49 лет необходимо быть активными всего один час в неделю: например, ходить быстрым шагом, бегать или же заниматься футболом или волейболом.
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Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева

Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).
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Авто

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РПЛ: С 24-го тура лига перейдет на летний мяч

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев рассказал о планах лиги о переходе с зимнего, яркого мяча, на летний, белый.
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Общество

Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
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Политика

Аваков поделился мыслями о Зеленском

Арсен Аваков признался, что считает Зеленского человеком из «другого мира», который готов решать существующие в стране проблемы, но при этом признаёт, что компетентен далеко не во всех вопросах.
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Общество

Заполярье вошло в топ регионов с высокими зарплатами

Согласно исследованию, средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч 500 рублей в месяц, а прирост оклада в прошлом году составил 10,7%. Самые высокие зарплаты получают жители Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
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Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов

Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
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Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

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Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта

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Общество

В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака

Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Здоровье

В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных

На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 03:38
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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Французский футболист
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