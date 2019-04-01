Футбол

Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала»РБК 04:17

Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил в стартовом составе «Реала» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски» своего сына Люку. Зидан-младший отыграл весь матч, пропустив два гола, а встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:2.
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Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

Спорт-Экспрессвчера в 22:03

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Sport24.ruвчера в 19:02

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Eurosport.ruвчера в 18:07

Зинедин Зидан: «Матч против „Уэски“ получился сумасшедшим, но красивым»

Матч ТВвчера в 18:27
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Обновлено в 05:23
Спорт

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Политика

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Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
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Футбол

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Защитник "Реала" Рафаэль Варан является главной целью туринского "Ювентуса" на летнее трансферное окно.
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Происшествия

Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»

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Происшествия

В Камышлове сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В зону отключения попали 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов, 6 школ, профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа и хирургическое отделение центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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Политика

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Обновлено вчера в 20:29
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Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
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Утром 1 апреля школьники Северной столицы отправились на учебу после каникул, и дороги города вновь начали окрашиваться в красный цвет.
Обновлено в 03:39
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Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре

Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
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Обновлено в 04:14
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Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.
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Политика

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"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
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Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке

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В России стартовал весенний призыв

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Зинедин Зидан
Французский футболист
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