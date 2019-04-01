Футбол
Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала»РБК 04:17
Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил в стартовом составе «Реала» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски» своего сына Люку. Зидан-младший отыграл весь матч, пропустив два гола, а встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»
Sports.ruвчера в 17:34
Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч
Советский спортвчера в 18:18
«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына
Eurosport.ruвчера в 18:07
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
ЦИК Украины обработал треть протоколов
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева резко похудела в Израиле
За время нахождения за границей спортсменка резко похудела. За неделю в Израиле Утяшева потеряла пять килограмм.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Названы причины крушения самолёта с совладелицей S7 на борту
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что пока нет очевидных фактов, которые бы чётко указывали на ту или иную причину крушения самолёта с Наталией Филевой на борту.
Обновлено в 05:23
Спорт
Тина Канделаки подписала контракт с RT на год
Обновлено в 05:31
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Футбол
Варан стал приоритетной целью «Ювентуса»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан является главной целью туринского "Ювентуса" на летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тульской области
Пять человек погибли в автоаварии в Тульской области ночью 1 апреля. По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:50.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Камышлове сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии
В зону отключения попали 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов, 6 школ, профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа и хирургическое отделение центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Авто
Renault предложит две «заряженные» новинки по доступной цене
В беседе с AutoExpress Эрик Файнтун, глава отдела по развитию глобального модельного ряда электрокаров Renault, сообщил, что компания продолжит осваивать B-сегмент, так как это наиболее сильная сторона бренда и "сердце европейского рынка", затем появится электромобиль меньших размеров, а после - представитель C-сегмента.
Обновлено в 03:38
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Авто
Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети
Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты
Инженер и маркетолог Том Петерсен перешёл из NVIDIA в Intel
NVIDIA потеряла своего многолетнего директора по техническому маркетингу и выдающегося инженера Тома Петерсена (Tom Petersen).
Обновлено в 04:30
Транспорт
После школьных каникул на дороги Петербурга вернулись пробки
Утром 1 апреля школьники Северной столицы отправились на учебу после каникул, и дороги города вновь начали окрашиваться в красный цвет.
Обновлено в 03:39
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили популярного рэпера Nipsey Hussle
В больнице Лос-Анджелеса скончался популярный рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Джозеф Асхедом), он был туда доставлен после стрельбы, которая произошла возле одного из магазинов одежды.
Обновлено в 04:14
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 03:59
Политика
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
В Новороссийске трое юношей ранены после взрыва снаряда
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Мераба Гогию по кличке Мелия, взяв штурмом его квартиру, расположенную на 24-м этаже жилого дома.
Обновлено в 03:15
Политика
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14