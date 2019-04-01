Зидан объяснил, почему выпустил своего сына в основном составе «Реала»REGNUM 01:34

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему ворота команды в матче с «Уэской» защищал его сын Лука Зидан. Об этом сообщается на сайте клуба. По словам Зидана, Лука является третьим вратарём команды.

Зидан объяснил, почему выпустил своего сына в основном составе «Реала»

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