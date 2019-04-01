Футбол
Зидан объяснил, почему выпустил своего сына в основном составе «Реала»REGNUM 01:34
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему ворота команды в матче с «Уэской» защищал его сын Лука Зидан. Об этом сообщается на сайте клуба. По словам Зидана, Лука является третьим вратарём команды.
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Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч
Советский спортвчера в 18:18
«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына
Eurosport.ruвчера в 18:07
Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»
Sports.ruвчера в 17:34
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты
В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.
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Политика
На голосованиях за рубежом Порошенко опережает Зеленского
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Обновлено в 00:31
Гаджеты
Видео: Minecraft с трассировкой лучей выглядит как новая игра
Стоит отметить, что с трассировкой лучей Minecraft выглядит совершенно неузнаваемо. https: / / twitter.com / notglacier / status / 1111866247971373056 Напомним, компания Nvidia представила свои графические карты с поддержкой технологии трассировки лучей на конференции Game Developers Conference, которая прошла в марте 2018 года.
Обновлено в 01:53
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье
В Приморском крае намерены бороться с онкологией
В Приморском крае продолжает развиваться онкологическая служба. В будущих планах- открытие новых кабинетов онкопомощи.
Обновлено в 00:26
Общество
Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян
Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
В 1957 году девушке удалось пройти кастинг на роль Татьяны Романовой в другой картине о спецагенте «Из России с любовью», но в конечном итоге Романову сыграла итальянская актриса Даниэле Бианки.
Обновлено в 02:22
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Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского
31 марта во время обращения к украинцам Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» и пообещал не дать ему шансов во втором туре голосования.
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Армия и оружие
Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя
В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Культура
В Бельгии коллекционер купил утерянный эскиз работы Рубенса за €1,3 млн
Как сообщил телеканал France 3, лот выкупил коллекционер из Бельгии. Начальная оценка стоимости работы составила €200 тыс.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Причиной падения самолета в немецком Эгельсбахе, на борту которого находилась совладелица компании S7 Наталья Филева, могли стать технические неполадки или потеря управления, передает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности полетов Германии.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Американский журналист Марк Хей (Mark Hay) провел расследование, посвященное популярному в России лакомству — гематогену.
Обновлено в 01:06
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
«Нибиру приближает Судный День»: На Дальний восток обрушилась снежная вьюга с громом и молнией
Обновлено вчера в 18:53
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Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.
Обновлено в 02:29
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В штабе Порошенко пообещали победить во втором туре
Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что во втором туре президентской гонки у гарантов больше шансов чем у Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:57
Музыка
Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева
Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).
Обновлено вчера в 22:47
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа.
Обновлено в 00:54
Культура
В библиотеках Москвы отметят 210-летие со дня рождения Гоголя
Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Гоголя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 02:10
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Культура
В Екатеринбург приедет министр культуры РФ Владимир Мединский
В Екатеринбург на этой неделе прилетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
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