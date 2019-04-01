Футбол

Зидан объяснил, почему выпустил своего сына в основном составе «Реала»REGNUM 01:34

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему ворота команды в матче с «Уэской» защищал его сын Лука Зидан. Об этом сообщается на сайте клуба. По словам Зидана, Лука является третьим вратарём команды.
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Зинедин Зидан объяснил, почему выпустил своего сына на матч с «Уэской»

Sport24.ruвчера в 19:02

Зинедин Зидан: «Матч против „Уэски“ получился сумасшедшим, но красивым»

Матч ТВвчера в 18:27

Зинедин Зидан: Это был немного сумасшедший, но красивый для болельщиков матч

Советский спортвчера в 18:18

Зидан: я выпустил Луку не потому, что он мой сын, а так как он игрок «Реала»

Чемпионатвчера в 18:08

Зинедин Зидан: «Для уверенности „Реалу“ было важно выиграть у „Уэски“»

Спорт-Экспрессвчера в 22:03

«На поле я Люка, а не Зидан». Зизу выпустил в ворота «Реала» не Наваса с Куртуа, а сына

Eurosport.ruвчера в 18:07

Зинедин Зидан: «Люка сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок „Реала“»

Sports.ruвчера в 17:34
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Технологии

В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты

В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.
Обновлено в 02:21
Политика

На голосованиях за рубежом Порошенко опережает Зеленского

Действующий президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:31
Гаджеты

Видео: Minecraft с трассировкой лучей выглядит как новая игра

Стоит отметить, что с трассировкой лучей Minecraft выглядит совершенно неузнаваемо. https: / / twitter.com / notglacier / status / 1111866247971373056 Напомним, компания Nvidia представила свои графические карты с поддержкой технологии трассировки лучей на конференции Game Developers Conference, которая прошла в марте 2018 года.
Обновлено в 01:53
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье

В Приморском крае намерены бороться с онкологией

В Приморском крае продолжает развиваться онкологическая служба. В будущих планах- открытие новых кабинетов онкопомощи.
Обновлено в 00:26
Общество

Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян

Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Кино

Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

В 1957 году девушке удалось пройти кастинг на роль Татьяны Романовой в другой картине о спецагенте «Из России с любовью», но в конечном итоге Романову сыграла итальянская актриса Даниэле Бианки.
Обновлено в 02:22
Политика

Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского

31 марта во время обращения к украинцам Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» и пообещал не дать ему шансов во втором туре голосования.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя

В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко

Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Культура

В Бельгии коллекционер купил утерянный эскиз работы Рубенса за €1,3 млн

Как сообщил телеканал France 3, лот выкупил коллекционер из Бельгии. Начальная оценка стоимости работы составила €200 тыс.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7

Причиной падения самолета в немецком Эгельсбахе, на борту которого находилась совладелица компании S7 Наталья Филева, могли стать технические неполадки или потеря управления, передает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности полетов Германии.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Финансы

«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков

Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Американский журналист Марк Хей (Mark Hay) провел расследование, посвященное популярному в России лакомству — гематогену.
Обновлено в 01:06
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Космос

«Нибиру приближает Судный День»: На Дальний восток обрушилась снежная вьюга с громом и молнией

Обновлено вчера в 18:53
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.
Обновлено в 02:29
Политика

В штабе Порошенко пообещали победить во втором туре

Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что во втором туре президентской гонки у гарантов больше шансов чем у Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:57
Музыка

Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева

Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).
Обновлено вчера в 22:47
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа.
Обновлено в 00:54
Культура

В библиотеках Москвы отметят 210-летие со дня рождения Гоголя

Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Гоголя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 02:10
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Культура

В Екатеринбург приедет министр культуры РФ Владимир Мединский

В Екатеринбург на этой неделе прилетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:53
Экономика

Социальные пенсии в России увеличились

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает

Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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