Футбол
Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не ЛунинаСоветский спорт 07:27
Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе. Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым голкипером Реала. Я не просил руководство Реала делать его вторым голкипером.
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Политика
Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве
По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Антонио Бандерас в Каннах показал мощный пресс
Педро Альмодовар привез в Канны свой новый шедевр (оценят ли критики "Боль и славу", еще узнаем, но разве можно называть его работы иначе).
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына
Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем
Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Авто
Эксперт назвал топ-5 лучших бюджетных автомобилей для новичков
Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в интервью iReactor пять идеальных автомобилей для начинающих водителей.
Обновлено в 06:16
Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Обновлено в 07:52
Политика
Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
Обновлено в 03:05
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Футбол
Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна
Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15