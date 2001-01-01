Футбол

Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не ЛунинаСоветский спорт 07:27

Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе. Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым голкипером Реала. Я не просил руководство Реала делать его вторым голкипером.
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Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина

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