Футбол
Зидан не знает, останется ли Бэйл в «Реале»Спорт-Экспресс 03:35
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" прокомментировал ситуацию с будущем нападающего Гарета Бэйла, информирует Sky Sports. Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" планирует приобрести 29-летнего валлийца.
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Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Происшествия
Чартерные полеты из России в Египет могут вновь отложить
Как пояснил собеседник агентства, египетские власти должны гарантировать безопасность российских граждан прежде, чем курорты страны смогут вновь массово принимать наших туристов.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту
Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
Политика
Порошенко уволил главу администрации президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в воскресенье.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол
«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов
Обновлено в 12:33
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Западной Украине и Одесской области грозит шторм
«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 03:33
Наука
Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов
Обновлено в 09:47
Музыка
В Израиле предложили провести следующее «Евровидение» в секторе Газа
Израильский публицист Авигдор Эскин считает, что в 2020 году "Евровидение" нужно провести в секторе Газа.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Политика
Король Саудовской Аравии созвал саммит арабских лидеров
Планируется, что приглашенные на саммиты лидеры арабских стран обсудят недавние нападения на танкеры, которое произошло в территориальных водах ОАЭ, и станции по перекачке нефти, расположенные в Саудовской Аравии, пишет РБК.
Обновлено в 02:45
Политика
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.
Обновлено в 14:53
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Общество
Число летних кафе в Москве выросло вдвое за девять лет
Число летних кафе в Москве с 2010 по 2019 годы возросло вдвое и достигло почти трех тысяч благодаря упрощению порядка их открытия.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Новый клип МакSим сняли без певицы
В конце апреля 2019 года поклонников творчества МакSим настигла страшная новость: певица попала в ДТП и находится в больнице с тяжелыми травмами.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16