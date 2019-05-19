Футбол
Зидан о Бэйле: «Не знаю, что произойдет. Я должен принимать решения»Sports.ru 10:58
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о ситуации вокруг хавбека Гарета Бэйла.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Армия и оружие
Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём
Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Музыка
Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении
Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову
Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Футбол
Плиев получил травму головы после столкновения с Кержаковым
На 28-й минуте Плиев столкнулся головами с голкипером петербуржцев Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.
Обновлено в 16:33
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика
Вакарчук пообещал не бросать музыку из-за политики
Вакарчук пообещал, что из-за политики не бросит заниматься творчеством.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Музыка
Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»
Обновлено в 14:10
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов
Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 11:31
Политика
Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса
На трассе около Лейпцига произошло ДТП с автобусом междугороднего перевозчика Flixbus, в результате погиб один человек, пишет Bild со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено в 16:15
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО
В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.
Обновлено в 15:57
Общество
Солнечная погода ожидается в Москве до середины предстоящей недели
«В Москве в первую половину предстоящей рабочей недели солнечно, а в четверг-пятницу пойдут дожди», - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:31
Спорт
Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ
Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов.
Обновлено в 13:51
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Политика
Эрдоган заявил о «непрекращающемся давлении» на Турцию из-за рубежа
Давление на Турцию из-за рубежа не прекращается, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Самсуне на церемонии по случаю 100-летней годовщины начала Войны за независимость.
Обновлено в 15:33