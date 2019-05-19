Футбол

Зидан о Бэйле: «Не знаю, что произойдет. Я должен принимать решения»Sports.ru 10:58

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о ситуации вокруг хавбека Гарета Бэйла.
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Зидан — о Бэйле: не знаю, что произойдёт, но я должен принимать решения

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Зидан рассказал о будущем Бэйла в «Реале»

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Зидан рассказал о будущем Бэйла в «Реале»

Sportbox.RU11:30

Зидан: «Даже если бы у меня была четвёртая замена, я бы все равно не выпустил Бэйла»

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Зидан: «Я бы не выпустил Бэйла сегодня, даже если бы у меня была четвертая замена»

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Зидан не знает, останется ли Бэйл в «Реале»

Спорт-Экспресс03:35

Зидан: «Если я не смогу выбирать состав „Реала“, я уйду»

Soccer.ruвчера в 09:53
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Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

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Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении

Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
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Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову

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Обновлено в 09:52
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Футбол

Плиев получил травму головы после столкновения с Кержаковым

На 28-й минуте Плиев столкнулся головами с голкипером петербуржцев Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 12:47
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.
Обновлено в 16:33
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Политика

Вакарчук пообещал не бросать музыку из-за политики

Вакарчук пообещал, что из-за политики не бросит заниматься творчеством.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Музыка

Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»

Обновлено в 14:10
Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов

Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 11:31
Политика

Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено в 16:33
Происшествия

В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса

На трассе около Лейпцига произошло ДТП с автобусом междугороднего перевозчика Flixbus, в результате погиб один человек, пишет Bild со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено в 16:15
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.
Обновлено в 15:57
Футбол

Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

Обновлено в 15:25
Общество

Солнечная погода ожидается в Москве до середины предстоящей недели

«В Москве в первую половину предстоящей рабочей недели солнечно, а в четверг-пятницу пойдут дожди», - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:31
Спорт

Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ

Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов.
Обновлено в 13:51
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
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Эрдоган заявил о «непрекращающемся давлении» на Турцию из-за рубежа

Давление на Турцию из-за рубежа не прекращается, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Самсуне на церемонии по случаю 100-летней годовщины начала Войны за независимость.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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