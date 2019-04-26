Футбол
Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» РабьоБомбардир.ру 03:04
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. У французского футболиста конфликт с парижским клубом, который длится с 2018 года, когда Адриан намеревался уйти в «Барселону».
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