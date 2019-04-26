Футбол

Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» РабьоБомбардир.ру 03:04

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. У французского футболиста конфликт с парижским клубом, который длится с 2018 года, когда Адриан намеревался уйти в «Барселону».
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СМИ: Зидан не заинтересован в услугах Рабио

Матч ТВ03:01

СМИ: Зидан не заинтересован в услугах Рабио

Sportbox.RU03:01

Зидан не поддерживает возможный трансфер Адриена Рабьо

ProstoProSport02:31

Зидан сообщил руководству «Реала», что не заинтересован в переходе Рабьо

Sport24.ru02:38

Зидан выступил против трансфера Рабио в «Реал»

Евро-футбол.ру02:27

Источник: Зидан не заинтересован в переходе Рабьо в «Реал»

Чемпионат02:13

Главные новости утра. «ПСЖ» предложит за Де Хеа 60 миллионов, Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

Бомбардир.ру05:04
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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