Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» РабьоБомбардир.ру 03:04

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. У французского футболиста конфликт с парижским клубом, который длится с 2018 года, когда футболист намеревался уйти в «Барселону».

Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

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