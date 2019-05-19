Футбол
Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»Советский спорт 04:58
Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался на счет будущего нападающего Гарета Бэйла в команде. Скоро вы узнаете, попадет ли Бэйл в стартовый состав на матч Реала с Бетисом в 38-м туре чемпионата Испании. Не могу сказать, станет ли для Гарета эта игра последней в составе клуба.
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Происшествия
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Греф признался, что не любит давать советы
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Происшествия
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В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Происшествия
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Обновлено в 09:03
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Авто
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«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
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Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье
В подмосковной Рузе открылся первый в России детский центр протезирования «Хочу ходить».
Обновлено в 10:23
Футбол
«Барселона» благодаря дублю Месси сыграла вничью с «Эйбаром»
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Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
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Обновлено в 11:25
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Россиянка Мария Бутина, находящаяся под следствием в США по обвинению в работе иностранным агентом, записала видеообращение.
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Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
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Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Кадыров поздравил Беглова с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, которому 19 мая исполнилось 63 года.
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